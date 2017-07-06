Россия заблокировала заявление СБ ООН, осуждающее запуск ракеты в КНДР

Россия заблокировала проект заявления Совета безопасности ООН, осуждающий последний пуск баллистической ракеты КНДР.

По данным источника агентства Рейтер, Россия приняла это решение в связи с тем, что в документе, предложенном США, выпущенный снаряд был квалифицирован как "межконтинентальная баллистическая ракета" (МБР).

КНДР во вторник, 4 июля, объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра.

Однако Миноброны РФ сообщило, что северокорейская ракета поднялась на высоту лишь 535 километров и пролетела только около 510 километров, - передает РИА Новости.