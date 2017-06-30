Украинские военные сообщили о задержании двух российских пограничников

В Херсонской области задержали двух российских пограничников. Сообщение об этом некоторое время назад распространила украинская Госпогранслужба.

Из официальной информации украинской стороны следует, что пограничники были задержаны сегодняшней ночью на берегу Перекопского залива. В настоящее время с ними проводятся административно-процессуальные действия. В ФСБ России, в чьем ведении находятся погранвойска, произошедший инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее на этой неделе украинские СМИ сообщили о том, что на территории Донбасса попал в плен российский контрактник. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.