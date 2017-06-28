Минобороны опровергло пленение российского разведчика под Луганском

Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что Виктор Агеев, который, по данным СМИ, захвачен в плен под Луганском, был действующим военнослужащим российской армии.

Военное ведомство сообщает, что Виктора Агеева уволили в запас в мае прошлого года, а информация о его службе по контракту не соответствует действительности.

Ранее «Би-би-си» сообщила, что 24 июня «российский разведчик» Агеев был взят в плен на востоке Украины. При этом мать 22-летнего уроженца Алтайского края рассказала, что Агеев отправился на контрактную службу в марте этого года. Его друзья и бывшие сослуживцы якобы тоже подтверждают, что Агеев остался в армии по контракту после прохождения срочной службы. В марте его направили в Ростовскую область, где расположена 22-я отдельная гвардейская бригада спецназначения ГРУ Генштаба России.



