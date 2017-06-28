Российский военный, попавший в плен в Донбассе, передан СБУ

Попавший 24 июня в плен в Донбассе под Луганском к украинским военным российский военнослужащий передан в Службу безопасности Украины. По данным телеканала BBC со ссылкой на собственные источники в украинском Минобороны, в плен попал 22-летний Виктор Агеев.

Минобороны Украины провело брифинг, на котором подтвердило факт захвата российского гражданина, и то, что россиянин дает показания.

Всего в плену оказались четверо бойцов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в том числе Агеев.

Инцидент произошел в Луганской области в ходе столкновения разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса ЛНР с бойцами 93-й бригады ВС Украины. "Аргументы недели" писали, что группа диверсантов напала на тыловое подразделение ополченцев на Бахмутской трассе. Двух человек украинские военные убили, четверых похитили.

Мать уроженца Алтайского края Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы рассказывают, что молодой человек остался в армии по контракту после прохождения срочной службы. В марте его направили в Ростовскую область, где расположена 22-я отдельная гвардейская бригада спецназначения ГРУ Генштаба России.

Один из сослуживцев Агеева якобы подтвердил его присутствие на Украине.