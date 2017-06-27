Украинские диверсанты проникли на территорию ЛНР и напали на ополченцев

Украинские диверсанты напали на ополченцев на территории Луганской народной республики.

Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ЛНР. Согласно информации, которую распространило ведомство, инцидент произошел 24 июня. Группа диверсантов напала на тыловое подразделение ополченцев на Бахмутской трассе. В результате 2 человека были зарезаны, еще четверых похитили.

В Народной милиции заявили, что похищенные военнослужащие ЛНР в настоящее время находятся в «застенках» Службы безопасности Украины. По имеющимся данным, ополченцы подвергаются пыткам. В СБУ эту информацию пока никак не прокомментировали.