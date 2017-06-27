СМИ рассказали о попавшем в плен на Украине российском контрактнике
27 июня 2017, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военнослужащие взяли в плен российского контрактника. Об этом узнали СМИ.
Как сообщает BBC, российский военный был пленен 24 июня на территории Луганской области в ходе боя между украинской армией и ополченцами ЛНР. По неподтвержденной информации, контрактник служит в спецназе ГРУ.
Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что на территорию Луганской народной республики проникла украинская диверсионная группа, которая убила двух ополченцев и взяла в плен еще четверых. Согласно сведениям, которые оказались в распоряжении Народной милиции ЛНР, плененные военнослужащие подвергаются пыткам.