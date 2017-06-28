Глава Минобороны Великобритании пригрозил хакерам военным ударом

Вооруженные силы Великобритании готовы нанести удар по кибервзломщикам, атаковавшим парламент страны. С таким заявлением выступил глава британского Минобороны.

По словам Майкла Фэллона, в осуществлении удара могут быть задействованы как морские силы, так и авиация. Удалось ли военным установить местонахождение хакеров, Фэллон не уточнил.

О хакерской атаке, жертвой которой стали британские законодатели, «Аргументы недели» писали в минувшую субботу. В результате действий злоумышленников парламентарии лишись доступа к своей электронной почте. С такими же проблемами ранее столкнулись и некоторые члены правительства страны.