Глава Минобороны Великобритании пригрозил хакерам военным ударом
28 июня 2017, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Великобритании готовы нанести удар по кибервзломщикам, атаковавшим парламент страны. С таким заявлением выступил глава британского Минобороны.
По словам Майкла Фэллона, в осуществлении удара могут быть задействованы как морские силы, так и авиация. Удалось ли военным установить местонахождение хакеров, Фэллон не уточнил.
О хакерской атаке, жертвой которой стали британские законодатели, «Аргументы недели» писали в минувшую субботу. В результате действий злоумышленников парламентарии лишись доступа к своей электронной почте. С такими же проблемами ранее столкнулись и некоторые члены правительства страны.