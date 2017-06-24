Парламент Великобритании атаковали хакеры

В работе электронной почты членов парламента Великобритании произошел сбой из-за кибератаки, сообщил член палаты лордов Кристофер Реннард. Депутаты не смогли воспользоваться удаленным доступом к почте.

Депутатов предупредили о кибератаке в ночь на субботу, 24 июня, а днём они сообщили о проблемах с доступом к своим аккаунтам, пишет The Telegraph.

Ранее стало известно о краже паролей к электронным адресам нескольких представителей правительства. Эти данные, доступные для продажи или обмена, якобы обнаружили на одном из русскоязычных ресурсов. Инцидент расследует Национальный центр кибербезопасности.