Парламент Великобритании атаковали хакеры
24 июня 2017, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
В работе электронной почты членов парламента Великобритании произошел сбой из-за кибератаки, сообщил член палаты лордов Кристофер Реннард. Депутаты не смогли воспользоваться удаленным доступом к почте.
Депутатов предупредили о кибератаке в ночь на субботу, 24 июня, а днём они сообщили о проблемах с доступом к своим аккаунтам, пишет The Telegraph.
Ранее стало известно о краже паролей к электронным адресам нескольких представителей правительства. Эти данные, доступные для продажи или обмена, якобы обнаружили на одном из русскоязычных ресурсов. Инцидент расследует Национальный центр кибербезопасности.