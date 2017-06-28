Между взорванным в Киеве разведчиком и убитым Вороненковым нашли косвенную связь

Накануне в Киеве в собственном «Мерседесе» был убит 38-летний полковник главного управления разведки (ГУР) Максим Шаповал. Произошедшее квалифицировали как теракт.

Мощность взрывного устройства, установленного в автомобиле, составляла 1–1,2 кг в тротиловом эквиваленте – у разведчика не было шансов остаться в живых. При погибшем нашли служебное удостоверение, которое и позволило быстро установить личность погибшего. На взорванной машине были установлены номера, зарегистрированные на мотоцикл.

Как стало известно УНН, сотрудник украинской разведки и непосредственный подчиненный погибшего полковника, руководил охраной бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Соответственно Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана российского политика, которого застрелили в украинской столице 23 марта. В то же время источник не решился связывать эти два убийства. Почти одновременно прозвучало сенсационное признание настоящего убийцы киллера Вороненкова. Им оказался вовсе не охранник экс-депутата.

Военный журналист Роман Бочкала заявил в комментарии изданию "ЛІГАБізнесІнформ", что погибший разведчик не имеет никакого отношения к охране Вороненкова, "это вообще не его уровень". Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что подразделение Шаповала принимало активное участие в боевых действиях на Донбассе. Он уверен, что взрыв – результат террористической атаки российских спецслужб.

Почерк убийства, скорее, напоминает гибель известного журналиста Павла Шеремета. Символично и то, что они произошли почти в одно и то же время с разницей в год (Шеремет был взорван в собственной машине в Киеве 20 июля 2016 года). Менее громким, но аналогичным было и убийство начальника управления контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша в Мариуполе.



