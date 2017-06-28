Сенсационное признание: киллера Вороненкова застрелил не охранник

В эфире популярной программы «Пусть говорят» на Первом канале обсудили детали расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого 23 марта в центре Киева.

Согласно официальной версии, киллера Вороненкова убил телохранитель экс-депутата. Но Андрей Малахов поверг гостей студии в ступор, когда показал эксклюзивное интервью с Игорем Гончаром, который не только был на месте преступления, но и утверждает, что это он ликвидировал Павла Паршова.

По его словам, в гостинице «Европейская» он получил краткую инструкцию от неизвестного человека: стрелять из машины, дистанция 10-15 метров, цель укажут. 23 марта он и «инструктор» оказались у гостиницы PremierPalace, где ему указали на цель - человека в капюшоне. По команде «Огонь!» он выстрелил в цель два раза – в голову и корпус в районе грудной клетки, - рассказал Гончар. После этого его довезли до автовокзала (орудие преступления осталось в машине), дали 50 евро и велели возвращаться обратно в Днепродзержинск. Но киллер решил бежать, чтобы самому остаться в живых. Сейчас его местонахождение неизвестно, но иногда он выходит на связь, отмечает StarHit.

В деле убийства Дениса Вороненкова слишком много "белых" пятен. Сначала отец Павла Паршова утверждал, что его сын жив и звонил ему, потом "живого" Вороненкова якобы видели в Израиле. Многие подозревают, что беглый депутат готовится к пластической операции.