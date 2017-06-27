Минобороны Украины подтвердило гибель полковника ГУР при подрыве машины

В Минобороны Украины подтвердили гибель полковника главного управления разведки (ГУР) Максима Шаповала. Подрыв «Мерседеса» в Киеве квалифицировали как теракт. Расследованием дела будет заниматься главная военная прокуратура.

Тип и мощность бомбы, заложенной в машине, пока не установлены. Личность убитого удалось установить по служебному удостоверению, найденному у погибшего, который был за рулём "мерса". Это было удостоверение Главного управления разведки Украины на имя Максима Шаповала.

В киевской Нацполиции сообщили, что в результате взрыва пострадали еще двое – молодая женщина 27 лет, у нее осколочные ранения ног, и мужчина 1946 года рождения с осколочным ранением подбородка.

Почти в это же время год назад (20 июля 2016 года) аналогичным образом был убит известный журналист Павел Шеремет.