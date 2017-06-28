Госдеп США отказался представить доказательства подготовки химатаки в Сирии

США не станут предъявлять доказательства своего заявления о том, что «режим Асада» якобы готовит новую химатаку в Сирии, заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, сославшись на «засекреченность» разведданных.

В ответ на просьбу журналистов, прозвучавшую на брифинге, привести свидетельства того, что «режим Асада» планирует применить химическое оружие в своей стране, она сказала, что эта информация не будет раскрываться, потому что «относится к компетенции разведки».

США заподозрили руководство Сирии в подготовке к новой химатаке, которая может повлечь гибель мирных жителей и детей, заявил пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер. Штаты пригрозили Башару Асаду «дорого заплатить» за свои действия, если новая атака с использованием химоружия произойдет.



