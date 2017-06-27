Белый дом заподозрил власти Сирии в подготовке к новой химатаке

Сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

США заподозрили руководство Сирии в подготовке к новой химатаке режима, которая может повлечь гибель мирных жителей и детей, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

США заметили, что подготовительные действия властей САР аналогичны тем, которые проводились перед апрельской атакой в Идлибе. Штаты пригрозили Башару Асаду «дорого заплатить» за свои действия, если новая атака с использованием химоружия произойдет. Спайсер напомнил, что США находятся в Сирии для борьбы с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).



