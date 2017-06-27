Украинский посол собрался отговорить Scooter от концерта в Крыму
27 июня 2017, 23:54 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Украины в ФРГ намерен отговорить немецкую техно-группу Scooter от выступления в Крыму.
Как сообщил Андрей Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter, ему предстоит «деликатная миссия». Дипломат собирается встретиться с менеджером Scooter и убедить его в том, что концерт на полуострове является авантюрой, от которой нужно отказаться.
Ранее «Аргументы недели» писали, что немецкая группа планирует выступить на крымском музыкальном фестивале, который пройдет в начале августа. Украинские власти, называющие российский полуостров оккупированной территорией, пригрозили Scooter тюремным заключением, если концерт состоится.