Украинский посол собрался отговорить Scooter от концерта в Крыму

Посол Украины в ФРГ намерен отговорить немецкую техно-группу Scooter от выступления в Крыму.

Как сообщил Андрей Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter, ему предстоит «деликатная миссия». Дипломат собирается встретиться с менеджером Scooter и убедить его в том, что концерт на полуострове является авантюрой, от которой нужно отказаться.

Ранее «Аргументы недели» писали, что немецкая группа планирует выступить на крымском музыкальном фестивале, который пройдет в начале августа. Украинские власти, называющие российский полуостров оккупированной территорией, пригрозили Scooter тюремным заключением, если концерт состоится.