Украинские власти пригрозили Scooter тюрьмой за планы посетить Крым
15 июня 2017, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти пригрозили тюрьмой немецкой техно-группе Scooter, собирающейся этим летом выступить в Крыму.
Концерт коллектива должен состояться в рамках музыкального фестиваля в Балаклаве. Как узнала газета Bild, украинская генеральная прокуратура в курсе планов участников Scooter. В ведомстве заявили, что в случае посещения Крыма без санкции Киева музыканты нарушат закон Украины. Данный проступок наказывается тюремным заключением.
Решение Scooter выступить в российском Крыму раскритиковали некоторые немецкие политики и СМИ. Солист группы Эйч Пи Бакстер в ответ на эти упреки заявил, что он и его коллеги далеки от политики. По словам артиста, Scooter едет в Крым, чтобы порадовать своих поклонников.