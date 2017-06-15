Украинские власти пригрозили Scooter тюрьмой за планы посетить Крым

Украинские власти пригрозили тюрьмой немецкой техно-группе Scooter, собирающейся этим летом выступить в Крыму.

Концерт коллектива должен состояться в рамках музыкального фестиваля в Балаклаве. Как узнала газета Bild, украинская генеральная прокуратура в курсе планов участников Scooter. В ведомстве заявили, что в случае посещения Крыма без санкции Киева музыканты нарушат закон Украины. Данный проступок наказывается тюремным заключением.

Решение Scooter выступить в российском Крыму раскритиковали некоторые немецкие политики и СМИ. Солист группы Эйч Пи Бакстер в ответ на эти упреки заявил, что он и его коллеги далеки от политики. По словам артиста, Scooter едет в Крым, чтобы порадовать своих поклонников.