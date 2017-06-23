Российские корабли ударили ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии

Российские ВМС нанесли новый удар по экстремистам из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Как сообщили в Минобороны России, расположенные на территории Сирии объекты ИГ подверглись ракетной атаке. В ходе нее были использованы ракеты «Калибр», которые выпустили российские корабли и подводная лодка. В какой из областей Сирии располагались пораженные ракетами цели, в военном ведомстве не уточнили.

Напомним, аналогичный удар был нанесен российскими военно-морскими силами в Сирии в конце мая. Тогда были уничтожены подразделения и тяжелая техника террористов, переброшенные из Ракки в район Пальмиры.