В МИДе назвали атаки США на сирийские самолеты «пособничеством террористам»

Американские военные оказывают откровенное пособничество террористам, совершая атаки на самолеты и беспилотники правительственных сил и их союзников в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Американский истребитель сбил сегодня беспилотный летательный аппарат ВВС Сирии. В коалиции США заявили, что решение сбить дрон было принято в связи с тем, что он представлял угрозу – аппарат нес на себе боеприпас. Стоит отметить, что при падении этот боеприпас не взорвался.

Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция 18 июня сбила самолет сирийских ВВС. Об этом сообщили в Минобороны Сирии. Уточняется, что инцидент произошел в районе города Ракка, который является «столицей» запрещенной в России группировки ИГ.