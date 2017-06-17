В Киеве арестован подозреваемый в организации убийства Дениса Вороненкова

В Киеве арестован 36-летний житель Днепропетровской области Ярослав Тарасенко, подозреваемый в причастности к убийству Дениса Вороненкова. Экс-депутат 23 марта был застрелен в центре столицы Украины.

Задержанный накануне Тарасенко на машине привез киллера к месту убийства бывшего парламентария. Он подозревается в участии в организации убийства. По версии следствия, именно Тарасенко должен был также забрать киллера после совершения преступления.

Напомним, ответным огнем телохранитель Вороненкова убил киллера, который оказался бывшим бойцом одного из украинских добровольческих батальонов в Донбассе Павлом Паршовым.