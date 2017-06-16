На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Дениса Вороненкова

На Украине в пятницу полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Операция по задержанию подозреваемых проходила в городе Павлоград Днепропетровской области.

Представители Национальной полиции Украины сообщили, что задержанные доставлены в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий. Проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски. Личности задержанных силовики пока не раскрывают.

Денис Вороненков 23 марта был застрелен в центре Киева. Неизвестный несколько раз выстрелил в Вороненкова из пистолета. Экс-депутат скончался на месте происшествия.

В конце 2016 года Вороненков со своей супругой певицей Марией Максаковой получили украинские паспорта.

Напомним, Денис Вороненков перед своей гибелью в Киеве жаловался на поступающие в его адрес угрозы.