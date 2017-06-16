Меркель осудила введение США новых антироссийских санкций

Ангела Меркель подвергла критике решение о расширении антироссийских санкций, принятое американскими законодателями.

С соответствующим заявлением выступили в правительстве Германии. Там отметили, что немецкий канцлер разделяет беспокойство по поводу введения ограничительных мер, высказанное ранее главами МИД ФРГ и Австрии.

Напомним, документ о расширении санкций был принят на этой неделе сенатом США. Для того чтобы это решение вступило в силу, необходимо одобрение президента страны Дональда Трампа. Накануне в Белом доме заявили, что закон принят к рассмотрению.

Против планов по введению новых санкций в отношении Москвы выступили главы внешнеполитических ведомств Германии и Австрии. Зигмар Габриэль и Кристиан Керн, как следует из их совместного заявления, опасаются, что под действие американских ограничительных мер могут попасть европейские компании, работающие с российским бизнесом.