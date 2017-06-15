В Белом доме назвали эффективными санкции против России

Ранее введенные в отношении России американские санкции продемонстрировали свою эффективность, считают в администрации президента США.

С соответствующим заявлением сегодня выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Кроме того, Сандерс сообщила журналистам, что в администрации в настоящее время рассматривают новые ограничительные меры, принятые накануне сенатом.

Напомним, одобренный в среду американскими законодателями документ предусматривает ряд мер экономического характера. Сегодня сенаторы проголосовали за поправку, которая защищает от действия санкций сотрудничество России и США в сфере освоения космоса.