Сенат защитил от санкций сотрудничество США и России в космосе

Новые американские санкции в отношении Москвы не коснутся сотрудничества России и Соединенных Штатов в космической сфере. Соответствующую поправку сегодня принял сенат США.

За данное решение проголосовали 94 законодателя, против высказались 6. В поправке написано, что ограничительные меры не должны привести к приостановкам поставок российских технологий, необходимых NASA для проведения запусков космических аппаратов.

Напомним, расширение антироссийских санкций сенаторы одобрили накануне. В принятом ими документе говорится о мерах экономического воздействия на Москву. В Совете Федерации пообещали, что введение новых санкций без ответа не останется.