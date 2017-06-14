В Совфеде пообещали ответить на расширение антироссийских санкций

Москва обязательно ответит на введение новых антироссийских санкций, заявили в Совете Федерации.

Представитель верхней палаты парламента РФ Владимир Джабаров в разговоре с РИА Новости призвал дождаться реакции на сегодняшнее решение американского сената президента США. Если Дональд Трамп поставит свою подпись под принятым законодателями документом, Россия на это ответит, уверен Джабаров.

О том, что американские сенаторы одобрили введение новых ограничительных мер против России, «Аргументы недели» сообщили ранее в среду. Для того чтобы санкции начали действовать, закону необходимо пройти еще через 2 властные инстанции – палату представителей и Белый дом.