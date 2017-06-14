Американский сенат одобрил расширение антироссийских санкций
14 июня 2017, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Расширение санкций в отношении России одобрено американскими законодателями.
В документе, который несколько минут назад принял сенат США, идет речь о мерах экономического воздействия на Москву. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских компаний.
Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроекту необходимо успешно пройти рассмотрение в палате представителей. После этого свою подпись под документом должен поставить президент страны Дональд Трамп.
Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что о возможности ужесточения ограничительных мер высказался госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.