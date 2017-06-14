Американский сенат одобрил расширение антироссийских санкций

Расширение санкций в отношении России одобрено американскими законодателями.

В документе, который несколько минут назад принял сенат США, идет речь о мерах экономического воздействия на Москву. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских компаний.

Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроекту необходимо успешно пройти рассмотрение в палате представителей. После этого свою подпись под документом должен поставить президент страны Дональд Трамп.

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что о возможности ужесточения ограничительных мер высказался госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.