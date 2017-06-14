Тиллерсон назвал условие расширения антироссийских санкций

Западные санкции в отношении России могут быть расширены. Такой вариант развития событий допустил Рекс Тиллерсон.

Американский госсекретарь в разговоре с журналистами отметил, что эффект от введения ограничительных мер будет значительно большим, если на этот шаг пойдут не только Соединенные Штаты, но и их союзники. По словам Тиллерсона, необходимо, чтобы партнеры Вашингтона взяли на себя такую же ответственность в данном вопросе, что и американские власти.

Накануне «Аргументы недели» писали о том, что американский Конгресс обнародовал документ об ужесточении санкций в отношении России. Сегодня на это отреагировали в Кремле.