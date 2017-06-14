В Кремле заявили, что нужно оценивать не намерения, а действия США

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал планы США по введению новых санкций в отношении РФ. По его словам, нужно оценивать не намерения, а действия.

"Нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", — отметил Дмитрий Песков.

"Аргументы недели" писали накануне, что Конгресс США опубликовал новый законопроект о расширении антироссийских санкций, который сулит российским банкам большие проблемы. В частности, компаниям и физлицам запретят проводить любые сделки по снабжению и иным деловым отношениям с участием нового долга сроком более 14 дней. На данный момент в отношении кредитов российским банками или связанным с ними юридическими лицами действует ограничение в 90 дней.