Конгресс США опубликовал новый законопроект о расширении антироссийских санкций

Законопроект, который сулит российским банкам большие проблемы, представили конгрессмены 13 июня. Так, компаниям и физлицам запретят проводить любые сделки по снабжению и иным деловым отношениям с участием нового долга сроком более 14 дней.

На данный момент в отношении кредитов российским банками или связанным с ними юридическими лицами действует ограничение в 90 дней.

Также отмечается, что конгрессмены предлагают ограничить сроки финансирования российских энергетиков, которые находятся под санкциями, до 30 дней.

Голосование по проекту пройдет в четверг, 15 июня. Затем санкции должна одобрить палата представителей, а уже после этого — Белый дом.