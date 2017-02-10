Командира батальона ДНР Гиви похоронили на Аллее героев рядом с Моторолой

В Донецке простились с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых, известном теперь уже не только в Донбассе по позывному Гиви. На церемонию прощания пришло около сотни человек, в том числе глава ДНР Александр Захарченко.

Ополченца хоронили в закрытом гробу – он погиб при обстреле из огнемета "Шмель", который выжигает всё живое в радиусе 80 метров. Толстых похоронили на кладбище «Донецкое море» рядом с комбатом «Спарты» Арсеном Павловым с позывным Моторола – обе могилы находятся на Аллее героев.

Напомним, Моторола был взорван в лифте в своём доме в Донецке 16 октября 2016 года.

Гиви погиб в своем кабинете при обстреле из огнемёта "Шмель". В ДНР назвали случившееся терактом, причастными к которому называют спецслужбы Украины. Однако существует версия, что Гиви уничтожили свои.



