Глава ДНР призвал внести власти Украины в списки террористов

Александр Захарченко обратился к мировому сообществу в связи с убийством командира ополченцев Михаила Толстых.

Лидер Донецкой народной республики обвинил в произошедшем трагическом инциденте Киев. По словам Захарченко, украинские политики пошли на это преступление из-за отсутствия военных побед. В связи со случившимся руководитель ДНР призвал внести власти Украины в списки террористических организаций.

О причастности украинских спецслужб к ликвидации Михаила Толстых представители ДНР заявляли в течение среды неоднократно. Украинская сторона эти утверждения опровергает. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, которого СМИ назвали организатором убийства Толстых, предупредил, что вслед за ним может погибнуть и Александр Захарченко.