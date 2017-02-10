Версии убийства командира батальона «Сомали» Гиви

Российские средства массовой информации активно выдвигают версии о том, кто мог стоять за убийством командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного по позывному Гиви.

Накануне в «Новой газете» появился материал о том, что теракт, в результате которого погиб известный ополченец, организовали его сослуживцы. Об этом изданию рассказал боец «Сомали» Игорь Мыльцев. По его словам, таким образом он и его товарищи отомстили Гиви за то, что тот оставил своих подчиненных во время боя под Авдеевкой.

Некоторое время спустя на сайте «Новой газеты» была опубликована информация о том, что от имени Игоря Мыльцева с журналистами издания могли общаться сотрудники украинских спецслужб. Достоверность рассказа Мыльцева в настоящее время проверяется.

Напомним, Гиви был убит в среду в своем рабочем кабинете в окрестностях Донецка в результате выстрела из огнемета. Власти ДНР утверждают, что теракт устроили украинские спецслужбы. В четверг эту версию подтвердила соратница бывшего руководителя запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша.