Депутат Рады выступил за официальный статус русского языка на Украине

Депутат украинского парламента от Закарпатья Виктор Балога раскритиковал законопроект об обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни. По его мнению, это ограничивает права жителей русскоговорящих регионов.

В эфире телеканала “112 Украина” депутат подчеркнул, что родился на западе страны, “в самом центре неонацистского движения”, однако это не мешает ему думать о соблюдении прав граждан регионов, где русский язык широко распространен. Балога отметил, что в настоящий момент существует тенденция считать патриотами тех, кто говорит на украинском языке, однако это, по его мнению, неправильно: вместо того, чтобы “собирать территории” на Украине все “только ломают”.

Депутат уверен, что на Украине необходимо применить опыт Швейцарии - там государственных языка целых четыре.

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