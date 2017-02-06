Депутат Рады выступил за официальный статус русского языка на Украине
6 февраля 2017, 22:30 [ «АН-онлайн» ]
Депутат украинского парламента от Закарпатья Виктор Балога раскритиковал законопроект об обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни. По его мнению, это ограничивает права жителей русскоговорящих регионов.
В эфире телеканала “112 Украина” депутат подчеркнул, что родился на западе страны, “в самом центре неонацистского движения”, однако это не мешает ему думать о соблюдении прав граждан регионов, где русский язык широко распространен. Балога отметил, что в настоящий момент существует тенденция считать патриотами тех, кто говорит на украинском языке, однако это, по его мнению, неправильно: вместо того, чтобы “собирать территории” на Украине все “только ломают”.
Депутат уверен, что на Украине необходимо применить опыт Швейцарии - там государственных языка целых четыре.
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