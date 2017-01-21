Украина продолжает бороться с русским языком на территории страны

Украинская Рада зарегистрировала законопроект, который, в случае его принятия, сделает украинский язык обязательным практически во всех сферах жизни украинцев - от органов власти до магазинов и школ.



Как сообщает РИА Новости, законопроект предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений, а также средств массовой информации и сферы обслуживания. Кроме того, запрещается проведение каких-либо культурных мероприятий на других языках.

Законопроект, в случае его принятия, отменит закон о языковой политике 2012 года, который предусматривал возможность официального использования двух языков в ряде регионов Украины.

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