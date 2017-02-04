В США суд заблокировал указ о мигрантах, Трампа это посмешило

Американский лидер Дональд Трамп в свойственной ему манере прокомментировал решение федерального суда о временной блокировке его постановления о мигрантах из исламских стран.

В своем микроблоге в Twitter глава государства заявил, что решение “этого так называемого судьи” - “смехотворно”, поскольку по сути отменяет правопорядок в Соединенных Штатах. Если что и будет отменено, так это постановление суда.

Президент также отметил, что у страны серьезные проблемы, если она больше не в состоянии решить, кого впускать на свою территорию, а кого нет, кому ее нужно покинуть, а кому - остаться.

Ранее стало известно, что федеральный суд города Сиэттл, штат Вашингтон, временно заблокировал действие указа Трампа. Решение вступило в силу с момент его вынесения.

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