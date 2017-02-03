В Соединенных Штатах не утихают споры вокруг распоряжения Трампа, запрещающего въезд в страну жителям исламских государств. Свой вклад в разразившийся по этому поводу скандал внес суд Детройта.

Поводом для разбирательства послужил иск, направленный Союзом защиты гражданских свобод американских граждан арабского происхождения, сообщает RT со ссылкой на CBS. Представители этой организации потребовали, чтобы действие запрета не распространялось на тех, кто получил иммиграционную визу или постоянный вид на жительство.

В результате судья постановил временно приостановить исполнение указа.

Ранее сообщалось, что согласно уточнениям, внесенным в инструкцию по выполнению распоряжения, запрет на въезд не распространяется на обладателей грин-карт.

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