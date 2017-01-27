На Украине готов законопроект об отмене празднования 1,9 мая и 8 марта

Законопроект о сокращении числа государственных праздников, включая 8 Марта, а также 1 и 9 уже подготовлен украинским Институтом национальной памяти. День победы может быть переведен на 8 мая, как в Евросоюзе.

Зато остальные советские праздники, оставшиеся с советских времён, нужно точно отменить в соответствии с законом о декоммунизации, считает директор института Владимир Вятрович: и без них много новых украинских. По его мнению, на государственном уровне должны остаться выходными днями только важнейшие государственные праздники, как дни независимости и Конституции. В связи с этим большой победой Вятрович назвал перенос Дня защитника Отечества с советского 23 февраля на день основания УПА 14 октября. Бизнесмены уже переориентировались на произошедшие изменения.

Впрочем, в прошлом году информацию об отмене празднования 9 мая опроверг министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, хотя и признал возможность добавить 8 мая, а СМИ страны назвали информацию о законопроекте Вятровича московской пропагандой.

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