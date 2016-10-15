Уже третий год Украина отмечает День защитника отечества 14 октября, учрежденный Указом президента Петра Порошенко 13 октября 2014 года. Напомним, праздник этот совпадает с днем праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. Кроме того 14 октября традиционно считается днём создания Украинской повстанческой армии (УПА) — военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН), с чем, собственно, и ассоциируется в первую очередь новый украинский праздник. И хотя отношение к воинам УПА в Украине далеко не однозначное, связь этих праздников уже не пытаются скрывать, да и вчерашний «бал правили» именно организации праворадикального толка.

«Корни ее – в древнем празднике Покрова, который особенно глубоко почитался нашими предками-казаками. Корни ее – в шалашах Сечи и в боях Украинской Повстанческой Армии. 14 октября символизирует неразрывную связь всех поколений защитников Украины. День защитника Украины освятился кровью наших воинов и слезами матерей», - сказал накануне Петр Порошенко в своей праздничной речи.

Стоит отметить, что еще два года назад украинские власти не заявляли напрямую о связи Дня защитника Украины и дня создания УПА, а политические эксперты, видимо, в стремлении успокоить ту часть населения, которая отказывается признавать украинских националистов «героями», настаивали на том, что 14 ноября – в первую очередь, День украинского казачества.

Марши праворадикалов

Наиболее массовыми и зрелищными мероприятиями Дня защитника Украины в Киеве стали марши националистических движений.

Так, ВО «Свобода» организовали Марш славы героев. Несколько тысяч человек прошли по бульвару Шевченко к Майдану. Марш прошел по бульвару Шевченко к Крещатику и Майдану Независимости. Участники марша несли большие желто-голубое и красно-черное знамя, каждое длиной в несколько метров, а также баннер с надписью «Марш славы героев».

По информации представителей правоохранительных органов мероприятие прошло без грубых нарушений, хотя участники марша и добавили своей акции «изюминку» - сначала подожгли несколько файеров, а затем бросили дымовую шашку.

Параллельно с маршем в столице пикетировали посольство России. Там собрались крымские татары в поддержку политических заключенных в Крыму. Кроме того, под стенами проходила акция «Стоп, Путин».

Однако наиболее массовым стал «Марш нации», организованный сторонниками «Правого сектора» (запрещен в РФ) и полка «Азов».

Тысячи участников марша с зажженными факелами в руках прошли по всем центральным улицам Киева.

«За нами правда, за нами сила, за нами вільна Україна» и «Наша славна Батьківщина - це велика Україна», - разносилось над украинской столицей.

Чем дальше проходила колонна, тем агрессивнее и кровожаднее становились лозунги: «Москалив на ножи!», «Коммуняку на гилляку!». Десятки, сотни и тысячи зажженных файеров освещали путь участникам марша и пугали прохожих.

Под «горячую руку» националистов попали и Лавра и Верховная рада и Кабинет министров – «азовцы» освистывали всех. Впрочем, настроение в колонне было скорее веселое и задорное, нежели агрессивное – у «Азова» в этот день двойной праздник – официально зарегистрирована их политическая партия «Национальный корпус».

«Азов» вошел в политику

О создании новой партии националистического толка бойцы полка «Азов» неоднократно заявляли ранее, однако то никак не могли определиться с названием, то с лидером. Видимо, чтобы сохранить интригу, экс-комбат «Азова», народный депутат Андрей Билецкий какое-то время открещивался от места главы партии, однако 14 октября в ходе первого партийного съезда Билецкий был избран главой политической силы путем голосования, и отказываться от этой чести он не стал.

Интересно заглянуть в программу партии и посмотреть на чем будет строить свою политику новая ультраправая политическая сила.

Что касается внутренней политики:

1. «Национальный корпус» выступает за изменения в Конституции Украины, которые бы предполагали расширение функций президента и сосредотачивали в его руках полномочия верховного главнокомандующего и главы правительства.

2. Восстановление ядерного статуса Украины

3. Национализация предприятий, которые были в собственности государства в 1991 году

4. Энергонезависимость государства

5. Модернизация армии

В вопросе гражданской безопасности:

Разрешение на владение и ношение короткоствольного нарезного огнестрельного оружия

Во внешней политике:

Разрыв дипломатических, торгово-экономических и культурных связей с Россией Приоритетом внешней политики провозглашен курс на построение содружества стран «Балто-Черноморского союза».

Кроме того, согласно программе, партия намерена инициировать общественные обсуждения вопроса возобновления в Украине смертной казни за государственную измену и разворовывание в особо крупных размерах государственных средств для чиновников высших рангов.

Учреждение новой ультраправой партии было воспринято в обществе с большой опаской. Это не мудрено даже, если просто заглянуть в программу партии, большинство пунктов которой, мягко говоря, спорные. Да и лидер «Национального фронта» не вызывает доверия у больших групп населения, особенно после большого интервью «Фокусу», где он, в частности, дал понять, что в Украине не будет места «мультикультурализму».

«Что касается «расовости», которая всех волнует. У нас в партийной программе есть блок о гражданстве, где мы излагаем наше понимание украинской нации, кто в неё может входить, а кто нет, и этнический фактор там не предусмотрен. Быть украинским националистом сегодня — это верить в ценности, а не расовые предрассудки. Верим ли мы в мультикультурализм и возможность проживания разных больших этнокультурных групп на одной территории? Я считаю, что ситуация с терактами в Европе уже дала ответ: нет. Это миф, который привёл европейскую цивилизацию к огромным проблемам. То же касается и внешней миграции, которая ещё ни одну страну в далёкой перспективе не привела к процветанию. Но черепа мы мерить точно не будем, если вы об этом», - «успокоил» Билецкий.

Политические эксперты не видят большого будущего у этой партии – уже сейчас очевидно, что милитаристическая, ультрарадикальная политика партии не будет поддержана электоратом, уставшим от войны. Тем более что бойцы «Азова», ставшего костяком новой политической силы, уже запятнали себя криминальными историями с рейдерскими захватами и уличными беспорядками.

Однако, вероятно, что новой политической силе удастся завоевать часть голосов за счет падения рейтинга доверия к власти и на фоне общего кризиса в государстве.

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