Отец кандидата в президенты Франции сомневается в успехе дочери

В очередной раз публично высказал сомнения в победе своей дочери Марин Ле Пен на президентских выборах основатель её партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, исключенный в 2015 году из-за высказываний.

Комментируя планы экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона баллотироваться, Жан-Мари сказал, что не исключает консолидации оппонентов вокруг этой фигуры и роста её популярности. В таком случае Ле Пен вряд ли удастся пройти даже во второй тур, предположил её отец.

В мае прошлого года он уже высказывал похожее предположение о том, что Марин Ле Пен может не пройти во второй тур выборов, правда, немного по другой причине. Сам он был исключен из партии по предложению дочери из-за неполиткорректных заявлений.

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