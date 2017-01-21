Ле Пен назвала избрание Трампа ударом по Европе

Приход в Белый дом Дональда Трампа – это удар по старой Европе. Так считает Марин Ле Пен.

Французский политик надеется, что 2017-й станет годом пробуждения континентальной Европы. Англосаксонский мир, по словам Ле Пен, уже проснулся. Признаками этого для нее является не только избрание Трампа президентом США, но и решение о грядущем выходе Великобритании из состава ЕС.

Марин Ле Пен известна своим крайне критическим отношением к Европейскому союзу и его лидерам. Ранее политик пообещала, что в случае ее избрания президентом Франция выйдет из содружества. Сегодня «АН-онлайн» сообщили о том, что Ле Пен подвергла критике немецкого канцлера Ангелу Меркель за ее провальную миграционную политику.