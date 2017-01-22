Кандидат в президенты Франции призвал восстановить отношения с Россией

Российский народ нельзя сломать санкциями, США и Евросоюз ведут неверную политику в урегулировании сирийского конфликта, а приглашать в НАТО Украину и Грузию – шаг неверный. Это заявления Франсуа Фийона.

Франсуа Фийон дал развернутое интервью французской прессе, сообщает ТАСС. Республиканец и кандидат в президенты Франции дал развернутое интервью французской прессе, сообщает ТАСС.

Фийон заявил, что конфликтовать с Россией – это безумие и надо срочно налаживать с нашей страной хорошие отношения. Французский политик выступает за экономический союз с Россией и предлагает созвать совместно с Россией конференцию по вопросам безопасности в Европе.

Большими ошибками признал Фийон заманивание в НАТО Украины и Грузии и развертывание систем ПРО у российских границ.