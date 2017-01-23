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Войска Украины захватывают ЛНР – СМИ

23 января 2017, 10:01 [ «АН-онлайн» ]

Войска Украины захватывают ЛНР – СМИ
Фото: globallookpress.com

Тревожные новости приходят из самопровозглашенной Луганской народной республики. Как сообщают украинские СМИ, войскам «незалежной» удалось еще дальше продвинуться в сторону ЛНР.

Речь идет о направлении, ведущем к Стаханову, расположенному на территории республики. По некоторым данным, украинские войска смогли пробиться и приблизиться еще на пятьсот метров к городу. Также сообщается, что силовики заняли господствующую высоту. Она находится в нейтральной зоне. Ранее ее контролировали ополченцы ЛНР, сообщает tvzvezda.ru.

На данный момент официального подтверждения данной информации или ее опровержения не поступало от представителей Луганской народной республики.

 

 

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