Войска Украины захватывают ЛНР – СМИ

Тревожные новости приходят из самопровозглашенной Луганской народной республики. Как сообщают украинские СМИ, войскам «незалежной» удалось еще дальше продвинуться в сторону ЛНР.

Речь идет о направлении, ведущем к Стаханову, расположенному на территории республики. По некоторым данным, украинские войска смогли пробиться и приблизиться еще на пятьсот метров к городу. Также сообщается, что силовики заняли господствующую высоту. Она находится в нейтральной зоне. Ранее ее контролировали ополченцы ЛНР, сообщает tvzvezda.ru.

На данный момент официального подтверждения данной информации или ее опровержения не поступало от представителей Луганской народной республики.