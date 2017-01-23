Трамп поцеловал возобновившего расследование против Клинтон директора ФБР

Деятельность директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми удостоилась высокой оценки со стороны президента Дональда Трампа.

Как сообщает агентство Reuters, Трамп на приеме представителей спецслужб выразил Коми благодарность за успешную работу. После этого глава государства обнял директора ФБР и поцеловал его.

Напомним, незадолго до президентских выборов Джеймс Коми заявил о возобновлении расследования утечки служебной переписки соперницы Трампа Хиллари Клинтон. По мнению многих американских аналитиков, именно «почтовый скандал» не позволил представительнице Демократической партии занять Белый дом, скомпрометировав ее в глазах избирателей. Такой же точки зрения придерживается и сама Клинтон.