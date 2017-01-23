Лев из японского питомника покалечил двух человек

В японском питомнике произошел инцидент: лев набросился на смотрителей.

Работники зверинца мыли клетку, когда на них напало животное. В результате серьезные травмы головы и ног получили женщина и мужчина. Лев был на цепи и поэтому скрыться не смог.

На место происшествия выезжали спасатели. Будет ли как-то наказан покалечивший людей лев, японские средства массовой информации не сообщают.

Ранее «АН-онлайн» писали о нападении горного льва на пятилетнего мальчика в Соединенных Штатах. От гибели ребенка спасли его мать и прибежавший с ружьем сосед. Впоследствии хищника выследили и застрелили сотрудники лесной службы.

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