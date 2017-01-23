Интернет-пользователи обсуждают фотографию с женского марша против Дональда Трампа, на котором запечатлен человек, похожий на Александра Лукашенко.

Двойник белорусского президента, облаченный в розовую шапку, стоит позади знаменитой американской актрисы Кристен Стюарт. Комментаторы выдвигают версии того, как Лукашенко оказался на акции, и жалеют о том, что фотограф не снял его крупным планом.

Женский марш прошел в Вашингтоне в минувшую субботу. Собравшиеся на акцию женщины раскритиковали Дональда Трампа за его неуважительное отношение к представительницам прекрасного пола. Широкий общественный резонанс вызвали нецензурные высказывания в адрес Трампа певицы Мадонны. Позже она объяснила, зачем использовала непечатную лексику в публичном выступлении.









фото: twitter.com/olya_white