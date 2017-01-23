Мадонна назвала ругань в адрес Трампа метафорой

Мадонна прокомментировала свою скандальную речь на женском марше против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в ходе которой она использовала непечатную лексику.

На своей странице в Instagram американская певица призвала общественность не вырывать ругательства из контекста выступления. Саму же нецензурную брань Мадонна назвала метафорой, при помощи которой она выразила свое возмущение происходящим в стране.

Многотысячная акция феминисток прошла в Вашингтоне в минувшую субботу. К протесту против нового президента, позволяющего себе сексистские высказывания, присоединились многие известные артистки. Помимо Мадонны, на марше были замечены Шарлиз Терон, Натали Портман, Эмма Уотсон и другие.

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