Скончался еще один пострадавший в ходе крушения Boeing под Бишкеком

В министерстве здравоохранения Киргизии сегодня утром сообщили о том, что в больнице скончался еще один пострадавший в ходе крушения грузового Boeing 747.

Число жертв трагедии возросло до 39 человек. Уточняется, что минувшей ночью в отделении травматологии и ортопедии скончался 29-летний Сагынбек Рахманов.

По словам сотрудников медицинского учреждения, причиной смерти молодого мужчины являются многочисленные ожоги. В Минздраве Киргизии подчеркнули, что врачи сделали все возможное для спасения жизни пострадавшего в ходе крушения самолета, однако их усилия были напрасны, передает ТАСС.