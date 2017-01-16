Турецкий пилот грузового Boeing, выживший после крушения самолета под Бишкеком, скончался по дороге в медучреждение. Информацию об этом только что распространили власти Киргизии.

Напомним, сегодня утром стало известно об авиакатастрофе в районе аэропорта Манас столицы Киргизии. Турецкий грузовой самолет рухнул на располагающийся неподалеку от Манаса дачный поселок, в результате на земле начался пожар. По имеющимся на данный момент сведениям, оказались разрушены не менее 15 домов.

Ранее сообщалось о том, что жертвами крушения воздушного судна стали 32 человека. Еще 8 человек получила ранения, среди них есть дети.

В интернете появилось видео с места происшествия. Его можно посмотреть здесь.