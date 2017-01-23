Советник Трампа попал под расследование после контактов с послом РФ

Советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн заподозрен в связях с Россией.

По сведениям Wall Street Journal, американская контрразведка заинтересовалась Флинном после его контактов с послом РФ в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. О неоднократных телефонных переговорах Флинна и Кисляка, состоявшихся в конце декабря, стало известно уже в наступившем году. Представители российского МИД это сообщение комментировать отказались.

Американское издание не смогло выяснить, найдены ли какие-то доказательства связей советника Дональда Трампа с Россией. Также неизвестно, на какой стадии в настоящий момент находится расследование.