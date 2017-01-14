МИД РФ отказался комментировать переговоры советника Трампа и российского посла

В МИД РФ отказались предоставить прессе комментарий по поводу телефонных переговоров советника избранного президента США и российского посла.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о получивших общественную огласку контактах Майкла Флинна, члена команды Дональда Трампа, и главы российского диппредставительства в Соединенных Штатах Сергея Кисляка. СМИ утверждают о том, что Флинн и Кисляк обсуждали новые антироссийские санкции действующей американской администрации.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков выказываться по поводу этой информации не стал. РИА Новости он заявил, что МИД, согласно его правилам, не комментирует ежедневные рабочие контакты дипломатов с иностранными коллегами.

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