В день введения санкций советник Трампа пять раз созванивался с послом России

В конце декабря, когда стало известно об очередных ограничительных мерах, введенных администрацией Барака Обамы в отношении российских чиновников и ведомств, между советником Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном и российским послом Сергеем Кисляком состоялось пять телефонных переговоров.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три своих осведомленных источника, переговоры прошли 29 декабря в промежутке между тем, как информацию о санкциях получил посол и как о них сообщили российскому лидеру.

Как отмечает агентство, переговоры между Флинном и Кисляком стали причиной того, что некоторые американские чиновников задались вопросом о контактах администрации Трампа с российскими властями. Однако один из источников утверждает, что в процессе переговоров тема санкций вообще не была затронута.

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