Телесценаристка назвала сына Трампа потенциальным «школьным стрелком»
22 января 2017, 15:34 [ «АН-онлайн» ]
Сценаристка американского шоу Saturday Night Live Кэти Рич неудачно пошутила насчет 10-летнего сына Дональда Трампа, напророчив ему роль «школьного стрелка на домашнем обучении».
По неизвестной причине, объяснимой лишь буйной фантазией сценаристки, Рич предположила, что Бэррон Трамп расстреляет детей в школе и перейдет на домашнее обучение. "Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении", — написала она на свой странице в Twitter.
После этого в адрес 33-летней сценаристки SNL посыпался шквал критики. Особо категоричные предложили уволить женщину с работы, посчитав ее твит разжигающим ненависть. "Кэти Рич, вы больной человек. Оставьте детей в покое! Я знаю, вы не в себе из-за нового президента, но отстаньте от его ребенка"; "Новая стратегия SNL? Не можете задирать Дональда Трампа, поэтому цепляетесь теперь к 10-летнему Бэррону? Не круто!", - отвечают на неудачную шутку пользователи соцсети.
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