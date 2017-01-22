Телесценаристка назвала сына Трампа потенциальным «школьным стрелком»

Сценаристка американского шоу Saturday Night Live Кэти Рич неудачно пошутила насчет 10-летнего сына Дональда Трампа, напророчив ему роль «школьного стрелка на домашнем обучении».

По неизвестной причине, объяснимой лишь буйной фантазией сценаристки, Рич предположила, что Бэррон Трамп расстреляет детей в школе и перейдет на домашнее обучение. "Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении", — написала она на свой странице в Twitter.

После этого в адрес 33-летней сценаристки SNL посыпался шквал критики. Особо категоричные предложили уволить женщину с работы, посчитав ее твит разжигающим ненависть. "Кэти Рич, вы больной человек. Оставьте детей в покое! Я знаю, вы не в себе из-за нового президента, но отстаньте от его ребенка"; "Новая стратегия SNL? Не можете задирать Дональда Трампа, поэтому цепляетесь теперь к 10-летнему Бэррону? Не круто!", - отвечают на неудачную шутку пользователи соцсети.





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